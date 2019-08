Tweet des Tages Gina Rodriguez verabschiedet sich

"Jane the Virgin" feiert nach fünf Jahren Serienfinale. Hauptdarstellerin Gina Rodriguez (35) teilte daher zu Ehren der Show einen emotionalen Post auf Instagram. Auf dem Bild sitzt die Schauspielerin in einem Hochzeitskleid mit einem Kapuzenpullover darüber auf dem Boden. Nachdem sie unter dem Bild ihre Gefühle der letzten Jahre zusammengefasst hat, bedankt sie sich bei den Fans. Wegen ihnen sei sie in der Lage, ihre "Traumkarriere zu leben" und sie werde nie damit aufhören, "Freude und Lachen" zu verteilen. Auch ihre Kollegen, die zu ihrer "Familie" geworden sind, werden erwähnt. Und zum Schluss wendet sich die US-Amerikanerin noch an ihre Rolle: "Ich werde dich immer lieben, Jane."