Tweet des Tages Fangirl Blake Lively jettet zu Konzert

Die Leidenschaft für Pizza und Musik ist das Fundament dieser Freundschaft: Schauspielerin Blake Lively (30, "Gossip Girl") und Musikerin Florence Welsh (31, "How Big, How Blue, How Beautiful") trafen sich am 14. Mai in New York, wo Blake kurz vor dem Konzert von "Florence + The Machine" ihre Freundin fest in die Arme schloss und ihr für die vergangenen Partys dankte. Die "Shallows"-Darstellerin verpasst kaum ein Konzert der Britin und engagierte ihre Freundin sogar für einen Auftritt auf ihrer Hochzeit mit Ryan Reynolds (41, "Deadpool"). Blake kümmerte sich beim ersten Konzert 2008 von Florence um Pizza für die Aftershow-Party.