Tweet des Tages Familienzuwachs für Reese Witherspoon

Reese Witherspoon (43) hat ein neues Familienmitglied. Das verkündete der "Big Little Lies"-Star auf Instagram. Das passende Foto dazu teilte die 43-Jährige natürlich ebenfalls: Darauf zu sehen ist eine kleine, blauäugige Bulldogge, die offenbar auf den Namen Lou hört. Die prominenten Freundinnen der Schauspielerin sind begeistert. In den Kommentaren zu dem Bild heißt es beispielsweise von Model Chrissy Teigen (33): "Omg Bulldog-Familien vereint euch!" Schauspiel-Kollegin Eva Longoria (44) erklärte: "Omg, auf keinen Fall! Er ist wunderschön!" Und Julianne Moore (58) fügte hinzu: "Ich will auch so einen!"