Tweet des Tages Emma Roberts gratuliert ihrer Schwester

Zuckersüße Geburtstagsgrüße! Vor wenigen Stunden widmete US-Star Emma Roberts (27, "American Horror Story") ihrer kleinen Schwester Grace Nickels via Instagram eine kleine Fotoreihe anlässlich ihres 18. Geburtstags. Die niedlichen Bilder zeigen, wie die beiden Schwestern gemeinsam aufgewachsen sind. Auch ihre Follower scheinen die Botschaft goldig zu finden: "Du bist so süß", schreibt eine Userin, "Sie ist so schön", kommentiert eine andere Person. Dass die Schauspielerin gerne Zeit mit ihrer Patchworkfamilie verbringt, zeigte sie bereits einige Male zuvor auf Social Media.