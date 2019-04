Tweet des Tages Emilia Clarke im Jon-Schnee-Kostüm

"Game of Thrones"-Star Emilia Clarke (32) fühlt sich sichtlich wohl in einer ganz anderen "Thrones"-Rolle - und zwar in der von Jon Schnee. Im Kostüm von Kit Haringtons (32) Figur, inklusive Bart, machte Clarke den Times Square in New York unsicher und legte sich dort erfolgreich mit Superman, Batman und Zorro an. Mit dem Auftritt warb Clarke für ein Charity-Gewinnspiel, bei dem Fans ein Meet-and-Greet mit Privatvorführung der finalen "Game of Thrones"-Folge gewinnen können. Clarke will mit den Spenden jungen Menschen helfen, die sich von Hirnschäden erholen müssen.