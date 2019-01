Tweet des Tages Dwayne "The Rock" Johnson: Erinnerungen

Auf seiner Reise im Luxusjet nach Hawaii zum Set des "The Fast and the Furious"-Spin-offs "Hobbs and Shaw" (Kinostart: 1. August 2019) wird Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson (46) plötzlich an eine Zeit in seinem Leben erinnert, in der er offenbar noch nicht so sehr im Luxus schwelgte wie heute - immerhin der Speiseplan ist noch der gleiche.