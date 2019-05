Tweet des Tages Dwayne Johnson feiert seine Tochter

Dwayne "The Rock" Johnson (47, "Jumanji") hat auf Instagram den High-School-Abschluss seiner 17-jährigen Tochter Simone gefeiert. Der 47-Jährige postete ein Foto, auf dem er ihr einen Arm um die Schulter legt und sie an sich drückt. Auf einem weiteren Schnappschuss, den er teilte, versucht sie gerade einem Kuss ihres Vaters zu entkommen. Simone bedankte sich bei dem Hollywood-Star in den Kommentaren mit einem "Ich liebe dich. Danke fürs Kommen". Die 17-Jährige stammt aus der Ehe des Schauspielers mit Dany Garcia (50). Mit Lebensgefährtin Lauren Hashian (34) hat er zudem die Töchter Jasmine Lia (3) und Tiana Gia (1).