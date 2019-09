Tweet des Tages Dwayne Johnson erinnert an Paul Walker

Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson (47, "Jumanji: Willkommen im Dschungel") hat auf seinem Instagram-Account mit rührenden Worten an Paul Walker (1973-2013) erinnert. Eigentlich behalte er seine Gefühle für sich und poste nie etwas über seinen ehemaligen "Fast & Furios"-Co-Star. Doch am 12. September wäre Walker 46 Jahre alt geworden und The Rock wollte öffentlich daran erinnern, "wie zerbrechlich das Leben für uns alle ist". Vor kurzem hätte er fast einen weiteren Freund verloren, was ihn dazu gebracht habe, darüber nachzudenken, "wie schön und doch so unvorhersehbar das Leben ist". Um diejenigen zu ehren, "die nicht mehr bei uns sind", müsse man daher das Leben in vollen Zügen genießen.