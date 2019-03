Tweet des Tages Dr. Dre freut sich und stichelt

Nach dem Uni-Bestechungsskandal, bei dem Prominente sowie Investoren und Unternehmer die Studienplätze ihrer Kinder illegal erworben haben sollen, zeigt sich Dr. Dre (54, "The Next Episode") auf Instagram als besonders stolzer Vater. Er postete ein Foto von sich, seiner Tochter und einer Zulassungsbescheinigung: Truly Young (18) hat es ganz alleine an die University of Southern California geschafft.