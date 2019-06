Tweet des Tages Die Beckhams im Familienurlaub

Ex-Fußballstar David Beckham (44) feilt in Florida aktuell an seinen Plänen, mit Inter Miami einen Klub aufzubauen, der 2020 in die MLS starten soll. Der Sonntag stand allerdings ganz im Zeichen der Familie, wie ein schickes Familienfoto mit Victoria (45), Brooklyn (20), Romeo (16), Cruz (14) und Harper (7) auf Instagram beweist. Zuvor waren die Beckhams mit dem Boot durch den Everglades-Nationalpark gefahren, wie die Instagram-Story des ehemaligen Fußballprofis zeigt. Dort konnte die Familie Krokodile beobachten, angeln und sich im Wasser erfrischen. Es scheint ein guter Tag gewesen zu sein: Auf dem gemeinsamen Familienbild deutet sich sogar bei Victorias Mundwinkeln ein Lächeln an.