Tweet des Tages Diane Kruger kuschelt mit Kätzchen

Schauspielerin und Model Diane Kruger (43, "Aus dem Nichts") ist offenbar gerade allein zu Haus. Ihre Zeit vertreibt sie sich mit einem kleinen schwarzen Stubentiger, wie sie ihre Follower mit einem niedlichen Schnappschuss via Instagram wissen lässt. Mit "Papa" dürfte US-Schauspieler Norman Reedus (50, "The Walking Dead") gemeint sein. Die beiden bestätigten ihre Liebe im Januar 2018 mit einem gemeinsamen Auftritt bei den Critics Choice Awards in Los Angeles. Im selben Jahr kam ihre Tochter zur Welt.