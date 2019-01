Tweet des Tages Demi Lovato als Brautjungfer

Neues Lebenszeichen von Demi Lovato (26, "Tell Me You Love Me")! Die Sängerin veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account zwei Selfies von der Hochzeit ihrer Freundin Jenna Schubart. Top gestylt und wunderschön zeigt sich sie sich in einem schwarzen Outfit. Ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen. "Du siehst bezaubernd aus, wie immer", schreibt ein Anhänger. "Du bist so hübsch", kommentiert eine andere Person. Die 26-Jährige durfte aber nicht nur mitfeiern, sondern war auch eine Brautjungfer - eine Ehre für Lovato, der es seit der vermeintlichen Überdosis im Sommer 2018 und ihrem Klinikaufenthalt immer besser zu gehen scheint.