Tweet des Tages David Hasselhoff im Disneyland

David Hasselhoff (66) lebt ganz nach dem Motto "Man ist niemals zu alt für Disneyland". Jetzt besuchte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Hayley das Disneyland in Kalifornien und postete auf Instagram einige lustige Schnappschüsse aus der Achterbahn und mit Mickey und Co. Der "Baywatch"-Star feierte gemeinsam mit seiner Frau deren 39. Geburtstag im Vergnügungspark. Hayley Roberts und David Hasselhoff hatten erst im August nach sieben Jahren Beziehung in Süditalien geheiratet.