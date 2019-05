Tweet des Tages Courteney Cox mit altem "Friends"-Bild

"Friends"-Star Courteney Cox (54) hat ein altes Foto mit ihren Serienkollegen aus der hintersten Ecke der Schublade gekramt und die Fans der Serie sowie zahlreiche Stars damit in Verzückung versetzt. Der Instagram-Post zeigt den gesamten Hauptcast in einem Flugzeug. Mit an Bord sind neben Cox auch Jennifer Aniston (50), Lisa Kudrow (55), Matt LeBlanc (51), David Schwimmer (52) und Matthew Perry (49). Cox zufolge sei der Schnappschuss entstanden, bevor überhaupt jemand gewusst habe, dass sie "Friends" drehen. Er stamme aus der Zeit, bevor die erste Folge ausgestrahlt wurde.