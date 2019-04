Tweet des Tages Christie Brinkley über den Heli-Absturz

Christie Brinkley (65) erinnert mit einem Instagram-Post an ihren Hubschrauber-Absturz vor 25 Jahren. Das US-Model teilte ein Cover des US-Magazins "People" vom 18. April 1994, auf dem sie mit einer verbundenen Hand nach dem Unfall zu sehen ist. In der Ausgabe war über den Absturz berichtet worden, der sich in Telluride, im US-Bundesstaat Colorado, während einer Helikopter-Ski-Tour im San-Juan-Gebirge ereignet hatte. Brinkley war damals 40 Jahre alt.