Tweet des Tages Chrissy Teigens Post zum Hochzeitstag

Chrissy Teigen (33) und John Legend (40, "Love Me Now") feiern ihren sechsten Hochzeitstag! Dafür ging es extra nach Paris, wie ein Foto auf dem Instagram-Account des Sängers beweist. Seine Ehefrau zeigt auf ihrem Kanal stattdessen, wie die beiden den Tag tatsächlich verbracht haben. Auf einem lustigen Schnappschuss sieht man sie mit Sonnenbrille erschöpft auf einem Stuhl liegen und ihn am Laptop sitzen. Im Anschluss postete das Model aber auch noch ein "vernünftiges" Pärchen-Foto mit liebevollen Worten: "Na gut. Ich liebe dich, Baby. Ich liebe unser Leben und die Kinder und dich. So sehr. Auf die nächsten 13 Jahre!" Teigen und Legend kennen sich schon länger, sind aber erst seit 2013 verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.