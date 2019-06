Tweet des Tages Chrissy Teigen: Ungewöhnliches Make-up

Model Chrissy Teigen (33, "Cravings") überrascht ihre Social-Media-Follower einmal mehr mit einem ungewöhnlichen Bild. Für ein Shooting brauchte die Ehefrau von Sänger John Legend (40, "All of Me") ein Ganzkörper-Make-up. Von der etwas anderen Make-up-Session postete sie ein Bild auf Instagram, das sie mit gespreizten und weit von sich gestreckten Beinen zeigt. Eine Maskenbildnerin kümmert sich dabei um ihr Gesicht, ein männlicher Kollege offenbar um ihre Kniekehle.