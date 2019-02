Tweet des Tages Chris Pratt schwelgt in Erinnerungen

Schauspieler Chris Pratt (39, "Passengers") hat trotz seiner erfolgreichen Karriere nie vergessen, woher er kommt. Mit einem nostalgischen Instagram-Post erinnert sich der "Guardians of the Galaxy"-Star an seine Zeit vor dem großen Durchbruch. Der 39-Jährige verkaufte unter anderem Gutscheine, war Brombeer-Pflücker, Autoputzer, Stripper und eben Kellner bei "Bubba Gump Shrimp" auf Hawaii, wo er mit 19 Jahren schließlich entdeckt wurde. Auf dem Bild sitzt der Schauspieler wieder in einem Lokal mit dem Neon-Logo im Hintergrund und erinnert sich an die Zeit zurück. Seinen Fans gefällt's. Schon 1,7 Millionen Usern gefällt der Post.