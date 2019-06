Tweet des Tages Chris Pratt hat Schweine bekommen

Da hat einer Schwein gehabt. Oder besser, Schweine bekommen: "Avengers"-Schauspieler Chris Pratt (40) hat von seiner Ehefrau Katherine Schwarzenegger (29) gleich zwei Kunekune-Schweine zum Geburtstag geschenkt bekommen. Pratt war am 21. Juni 40 geworden, die Bilder von den beiden Schweinchen Tim und Faith postete er am Samstag auf Instagram. "Ich liebe sie und kann es nicht erwarten, sie aufwachsen zu sehen." Ganz so niedlich wie auf dem Foto werden die beiden allerdings nicht bleiben. Kunekune, was in der Sprache der Maori so viel wie "fett und rund" bedeutet, werden bis 100 Kilogramm schwer. Eines aber ist laut Pratt sicher: "Nein, sie werden nicht als Speck enden", schrieb der Schauspieler.