Tweet des Tages Charlie Sheen seit einem Jahr nüchtern

Skandal-Schauspieler Charlie Sheen (53, "Two and a Half Men") scheint auf einem guten Weg zu sein. Nach einer quälend langen Phase voller Drogen und Drama ist er nun offenbar seit einem Jahr nüchtern. Das feierte er am Dienstag auch prompt mit einem zuversichtlichen Tweet. Zum Beweis postete er neben seinem Kommentar zum Jubiläum auch die Münze, die die Selbsthilfeorganisation Anonyme Alkoholiker an ihre Mitglieder vergibt, um deren Fortschritte beim Überwinden der Sucht zu markieren.