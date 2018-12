Tweet des Tages Cathy Hummels: Lustiges Tattoo-Selfie

Cathy Hummels (30) verbringt die Festtage im Kreise ihrer Familie und genießt die Zeit mit Söhnchen Ludwig (11 Monate) und Ehemann Mats Hummels (30). Dazu gehört auch das Entspannen auf dem Sofa. Ein Selfie auf Instagram zeugt jetzt davon, dass sich die beiden dabei auch gerne einen Spaß erlauben. Denn Mats Hummels hat sich mit zwei "Weihnachts"-Tattoos an Hals und Schläfe verschönert und übt sich an einem Gangster-Blick. An gleich zwei berühmte Persönlichkeiten erinnert er damit seine Frau: Durch den Schnauzer, den er seit neuestem trägt, ähnelt er Queen-Sänger Freddie Mercury (1946-1991), die Tribal-Tattoos erinnern an den Gesichtsschmuck von Box-Legende Mike Tyson (52).