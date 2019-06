Tweet des Tages Brenda und Brandon wiedervereint

Familien-Zeit: Shannen Doherty (48) hat auf Instagram ein Foto von sich mit ihrem TV-Bruder Jason Priestley (49) geteilt. Offenbar stammt der Schnappschuss vom Set des kommenden "Beverly Hills, 90210"-Reboots. Auf dem Bild hat Doherty ihren Arm um den Hals ihres Kollegen gelegt, die beiden lächeln in ländlicher Umgebung in die Kamera. Die zwei Schauspieler wurden als Zwillingspaar Brenda und Brandon Walsh in der Kult-Serie aus den 90ern bekannt. Die Neuauflage läuft am 7. August in den USA an.