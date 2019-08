Tweet des Tages Boris Becker bekommt kein Bier

So kann es gehen, wenn man in den USA ohne Ausweis oder gültigen Führerschein unterwegs ist. Dort herrschen strenge Alkohol-Gesetze - und wer sein Alter nicht nachweisen kann, dem kann auch im gesetzteren Alter noch das Feierabendbier verweigert werden. Diese Erfahrung machte jetzt Ex-Tennis-Ass Boris Becker (51), als er offenbar in New York versuchte, Bier in einem Supermarkt zu kaufen. "Bobbele" bekam statt einer Hopfenkaltschale die kalte Schulter gezeigt. Der 51-Jährige nahm es aber mit Humor, wie sein Tweet beweist.