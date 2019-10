Tweet des Tages Blake Shelton: Verbotene Liebe?

Gwen Stefani ("Wonderful Life") ist am 3. Oktober 50 geworden und da gab es auch in den sozialen Medien reichlich Glückwünsche. Lebensgefährte Blake Shelton (43) nutzte ebenfalls Twitter, um der Frau an seiner Seite zu gratulieren. Die beiden Musik-Stars sind seit vier Jahren zusammen, gefunkt hatte es in der Show "The Voice". Gwen Stefani war zuvor mit Gavin Rossdale (53) verheiratet, mit dem sie drei Kinder hat: Kingston (13), Zuma (11) und Apollo (5). Shelton war von 2011 bis 2015 in zweiter Ehe mit der Sängerin Miranda Lambert (35) verheiratet.