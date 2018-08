Tweet des Tages Barbara Meier zeigt ein süßes Kinderfoto

Als kleiner, süßer Fratz zeigt sich die einstige "Germany's next Topmodel"-Siegerin und Schauspielerin Barbara Meier (32, "Oskar - Gehen, wenns am schönsten ist") auf ihrem Instagram-Profil. Das rothaarige Mädchen trägt ein pinkfarbenes Sommerkleidchen, ein weißes T-Shirt und weiße Sandalen. Sinn für besondere modische Highlights hatte die gebürtige Ambergerin und Wahl-Wienerin offenbar schon damals, was an der stylischen Sonnenbrille mit herzförmigen Gläsern zu erkennen ist. Leicht nostalgisch fügt Meier den Hashtag "Good Times" hinzu.