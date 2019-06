Tweet des Tages Barbara Meier: So fühlt sich die Ehe an

Barbara Meier (32) genießt das Eheleben und lässt ihre Fans auf Instagram an ihrem Glück teilhaben. Das Model hat Anfang Juni dem österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann (43) in Venedig das Jawort gegeben. Verlobt hatte sich das Paar im Mai 2018 bei den Filmfestspielen in Cannes. Schon kurz nach der Hochzeit, von der sie ebenfalls einige Bilder mit den Fans teilte, schrieb die 32-Jährige auf Instagram: "Ich freue mich darauf, in guten und in schlechten Zeiten für meinen Ehemann da zu sein! Ich bin unglaublich glücklich im Hafen der Ehe angekommen zu sein!"