Tweet des Tages Barack Obama trauert um John Singleton

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (57) hat der Familie des verstorbenen Regisseurs John Singleton (1968-2019, "2 Fast 2 Furious") sein Beileid via Twitter ausgesprochen. Der Filmemacher erlitt Mitte April einen Schlaganfall, vor zwei Tagen wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt. Obama würdigt sein Schaffen und hebt explizit den Film "Boyz n the Hood - Jungs im Viertel" (1991) hervor, der das Teenagerleben in der "Hood" - in diesem Fall im Stadtteil South Central, Los Angeles - realitätsgetreu darstellte und für zwei Oscars nominiert war.