Tweet des Tages Arnold Schwarzeneggers süße Glückwünsche

So schön können Geburtstagswünsche sein: Arnold Schwarzeneggers (71, "Predator") Tochter Christina Maria Aurelia Schwarzenegger (28) feierte am Dienstag ihren Geburtstag. Aus diesem Grund postete der Actionstar via Instagram eine Bilder-Collage mit zwei Selfies von sich und seiner Tochter und kommentierte das Ganze mit herzerwärmenden Glückwünschen. Eine kleine Zeitreise gab es inklusive: Auf dem linken Bild sieht man die kleine Christina, wie sie sich an ihren Vater klammert. Rechts ist das heutige Papa-Tochter-Gespann zu sehen.