Tweet des Tages Arnold Schwarzenegger gratuliert

Eine wahrlich starke Freundschaft, die nun schon seit 35 Jahren zwischen Arnold Schwarzenegger (72) und Linda Hamilton (63) herrscht. Seit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt in "Terminator" aus dem Jahr 1984, damals noch als erbitterte Leinwand-Feinde, sowie als Verbündete wider Willen in der Fortsetzung von 1991, haben sich die zwei ausgesprochen liebgewonnen. Das zeigt Arnies herzliche Collage auf seinem Instagram-Account überdeutlich. Und das Beste: Für den sechsten Teil der Sci-Fi-Reihe mit dem Titel "Dark Fate", der ab dem 24. Oktober in den deutschen Kinos anlaufen wird, standen sie erneut als dynamisches Duo vor der Kamera.