Tweet des Tages Anne Hathaway ist Fan von Greta Thunberg

Anne Hathaway (36, "Interstellar") ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch UN-Botschafterin für Frauenrechte. Auf Instagram solidarisierte sie sich jetzt mit der schwedischen Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg (16), die die "Fridays for Future"-Bewegung initiiert hat. Die Oscar-Gewinnerin erklärte in ihrem Posting, dass sie von Thunberg und den Schülern, die für ihren Platz auf der Welt auf die Straße gehen, inspiriert werde. "Greta, danke für alles, was du tust", schreibt Hathaway und dankt der 16-Jährigen, dass sie ihr Herz berührt und ihr Hoffnung gegeben habe.