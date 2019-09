Tweet des Tages Anna Kendrick auf dem Times Square

Sie schwelgt in Kindheitserinnerungen: Anna Kendrick (34, "Pitch Perfect") postete ein Selfie mit ihrem Bruder Michael Cooke Kendrick (36) vom Times Square in New York auf Instagram. Als Kinder waren die beiden von ihrer Heimatstadt Portland aus nach New York City gefahren, um dort an Vorsprechen teilzunehmen. Michael Cooke Kendrick ist ebenfalls Schauspieler, wenn auch nicht so erfolgreich wie seine kleine Schwester.