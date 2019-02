Tweet des Tages Andy Cohen ist Vater geworden

US-Moderator Andy Cohen (50) ist Montagnacht zum ersten Mal Vater geworden, wie er auf Instagram zeigt. Bereits im Dezember hatte er in seiner Show "Watch What Happens Live" verraten, dass er Nachwuchs bekommt. Er habe viele Jahre reichlich überlegt und nun, nach zahlreichen Gebeten und auch wissenschaftlicher Hilfe, erwarte er Nachwuchs, sagte er. Auch dass das Kind von einer Leihmutter ausgetragen werde, ließ der Moderator, der offen homosexuell lebt, seine Fans bereits wissen. Ob er in einer Beziehung ist oder das Kind allein großziehen wird, dazu äußerte sich der 50-Jährige nicht.