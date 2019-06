Tweet des Tages Amber Heard: Verliebt in ein Weingut

Mit seinem Wein hat sich Bordeaux auf der ganzen Welt einen Namen gemacht. Die neueste Liebhaberin der Weinhauptstadt ist Schauspielerin Amber Heard (33, "Aquaman"), die nach einem Kurz-Besuch des berühmten Weinguts Château Palmer ein begeistertes Bild auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte. Verzückt steht die Schauspielerin in der Sonne vor dem Eingang des Schlosses und lacht vor Freude. Zuvor berichtete sie bereits in ihrer Story auf Instagram, dass sie den kurzen Trip genutzt habe und so einige Flaschen des berühmten Weines als Mitbringsel gekauft hat.