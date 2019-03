Tweet des Tages Alyssa Milano kämpft gegen Waffengewalt

"Nein" zu unnötiger Waffengewalt in den USA! Dafür macht sich Alyssa Milano (46, "Ein Rezept für die Liebe") aktuell stark. Die Schauspielerin postete auf Instagram ein Video, in dem sie ihre Fans dazu aufruft, es ihr gleich zu tun. Die zweifache Mutter fordert darin generelle Zuverlässigkeitsüberprüfungen vor der Waffenvergabe. Sie wolle ihre Kinder "in einer Welt ohne unnötige Waffengewalt" aufwachsen sehen.