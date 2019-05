Tweet des Tages Alfie Allen lobt Gemma Whelan

"Game of Thrones"-Star Alfie Allen (32) hat auf Instagram ein Loblied auf seine Serien-Schwester Gemma Whelan (38) angestimmt. Die beiden sind in der Hit-Serie gemeinsam als Theon und Asha Graufreud vor der Kamera gestanden und haben sich in dieser Zeit wohl auch privat belendend verstanden. Andere "Game of Thrones"-Darsteller stimmen Allens Loblied zu: Serien-Onkel Pilou Asbæk (37) alias Euron Graufreud und Finn Jones (31), der Loras Tyrell spielte, kommentierten den Post mit Herz-Emojis.