Tweet des Tages "Aladdin"-Stars danken ihren Fans

Mit einem Selfie bedankten sich die beiden männlichen "Aladdin"-Stars bei ihren Fans für das famose weltweite Startwochenende des Films, das Einnahmen von umgerechnet etwa 100 Millionen Euro bescherte. Das schmucke Instagram-Bild zeigt Will Smith (50) und Mena Massoud (27, "Tom Clancy's Jack Ryan") in ihren schicken Kostümen am Filmset im berühmten Wadi Rum in Jordanien, wo auch der Klassiker "Lawrence von Arabien" (1962) gedreht wurde.