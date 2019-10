Unterstützung in der schweren Zeit der Krankheit bekommt der Schauspieler von seine Ehefrau Bettina, die er erst im Sommer vergangenen Jahres geheiratet hatte und mit der er in München-Harlaching wohnt. "Es gibt Augenblicke, in denen ich sage, es geht mir beschissen. Aber dann nimmt mich Betty bei der Hand, wir schauen uns an, und ich sage, okay jetzt wird weiter gekämpft.", so Hannesschläger zur "tz".