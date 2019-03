TV-Star im Interview "Technik ist alles": Julia Bremermann über den Sex mit "Professor T."

In der beliebten Krimiserie "Professor T." wird es am Freitagabend (20:15 Uhr, ZDF) heiß: Nachdem Professor T. (Matthias Matschke) dank Christina (Julia Bremermann) sein Hikikomori-Syndrom überwunden hat, landen die zwei im Bett. Nicht nur den Fans, auch Schauspielerin Julia Bremermann (51) drängt sich schnell die Frage auf: "Was findet diese Frau an diesem behandschuhten, emotionsreduzierten Mann?" Im Interview mit spot on news gewährt Bremermann Einblicke in die Gefühlswelt ihrer Serienrolle und erklärt, wie schwer ihr diese Sexszene gefallen ist.