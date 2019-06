TV-Star glaubt an Unschuld Kim Kardashian besucht Verurteilten in der Todeszelle

Der Gerechtigkeitsstreifzug von Kim Kardashian (38, "Keeping Up With The Kardashians") geht weiter. Machte sich der Reality-TV-Star bereits im Oktober vergangenen Jahres via Twitter für den Todestrakt-Insassen Kevin Cooper (61) stark, traf die 38-Jährige diesen nun zum ersten Mal persönlich. Ihr Weg führte sie dazu am Donnerstag in das San Quentin State Prison in Kalifornien, das älteste und wohl auch meist berüchtigte Gefängnis des US-Bundesstaates.