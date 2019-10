TV-Star feiert 65. Geburtstag Sascha Hehn: Wie geht es für den Ex-"Traumschiff"-Kapitän weiter?

Schnell findet Hehn selbst seine Berufung in der Schauspielwelt. Im Alter von fünf Jahren übernimmt er eine Rolle im Film "Hubertusjagd" (1959). Fünf Jahre später hat er bereits in fünf Filmen mitgewirkt, darunter "Ein Student ging vorbei" oder "...und keiner schämte" sich. Der Schauspieler ist so gefragt, dass seine Schullaufbahn auf der Strecke bleibt: Hehn verlässt die Kaufmännische Schule noch vor Erlangen der Mittleren Reife. Wofür er ebenfalls keine Zeit aufbringen will? Den anstehenden Wehrdienst. Hehn meldet kurzerhand seinen Wohnsitz in West-Berlin an, muss dafür aber eine mehrwöchige Haftstrafe in Kauf nehmen.