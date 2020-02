TV-Sensation "Chicago Fire" & Co.: Serienschöpfer Dick Wolf schließt Mega-Deal

Sie stürzen sich für andere in die Flammen, werfen sich für Recht und Ordnung in die Schusslinie und kämpfen im OP um das Leben ihrer Patienten: die Ersthelferdramen aus dem "Chicago"-Universum - "Chicago Fire", "Chicago P.D." und "Chicago Med" - ziehen jede Woche Millionen Zuschauer in ihren Bann. Nun hat der US-Sender NBC, auf dem die Serien im Original ausgestrahlt werden, alle drei um drei weitere Staffeln verlängert.