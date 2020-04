TV-Reihe lockt seit 1981 in ferne Länder "Das Traumschiff: Marokko": Kunstfälscher, Prinzessin und Schlager

Darum geht's in "Das Traumschiff: Marokko"

Am Ostersonntag (12. April, 20:15 Uhr) sticht das "Traumschiff" traditionell wieder in See. Unter Leitung von Kapitän Max Parger nimmt es Kurs auf Marokko.

Kunstexpertin Clara Philipp (Anja Antonowicz) soll im Auftrag eines marokkanischen Sammlers fünf wertvolle Gemälde nach Marrakesch bringen. Während der Reise zeigt sie interessierten Passagieren die Kunstwerke. Als Clara sich in Marrakesch verläuft, wird sie ausgerechnet vom Kunstfälscher Pit Manshold (René Geisler) scheinheilig gerettet. Nichtsahnend nimmt sie ihn zum Dank mit zu dem Privatsammler. Dort gelingt Pit tatsächlich der Austausch des wertvollen Bildes. Doch Clara entdeckt die Fälschung. Zurück an Bord ist nun das kriminalistische Gespür von Kapitän Parger gefragt.

Prinzessin Lilani (Michaela Saba), Tochter eines afrikanischen Stammesfürsten, kommt inkognito an Bord. Sie bittet Hoteldirektorin Liebhold darum, ihre wahre Identität nicht zu verraten. In Marrakesch soll Lilani an der Seite ihres Vaters dem dortigen König einen Staatsbesuch abstatten und anschließend ihren Platz im Fürstenhaus einnehmen. Doch Fitnesstrainer Lennart Albers (Tommy Schlesser) kommt diesem Plan in die Quere. Er und Lilani verlieben sich ineinander, ohne dass er ihre wahre Identität kennt. Bordfotograf Ken Becker (Jaime Ferkic) hat allerdings durch einen Zufall erfahren, wer Lilani wirklich ist, und wittert eine heiße Story.

Rosi Hager (Jutta Speidel) wurde eingeladen, im Rahmen eines 1970er-Jahre-Schlagerfestivals ihr altes Musik-Duo "Rosi und Rolf" wieder aufleben zu lassen. Voller Begeisterung hat Rosi bereits einen Vertrag unterschrieben. Nun muss sie nur noch ihren damaligen Gesangspartner Rolf (Wolfgang Fierek) überzeugen. Er arbeitet inzwischen als Barpianist auf Kreuzfahrtschiffen, weshalb Rosi ihm einen Überraschungsbesuch an Bord abstattet. Als Rolf ein Comeback kategorisch verneint, verfolgt Rosi ihn auf Schritt und Tritt - sogar bis in die Wüste.