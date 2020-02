TV-Projekt mit BBC Studios Klimaaktivistin Greta Thunberg geht in Serie

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg (17) hat ein neues Projekt an Land gezogen. Wie die britische Produktionsfirma BBC Studios mitteilte, ist eine mehrteilige Dokuserie mit der 17-Jährigen in Planung. Die neue Serie begleite Thunberg auf ihrem "internationalem Kreuzzug", der sie "an die vorderste Front des Klimawandels führt". Dabei soll untersucht werden, "welche Maßnahmen ergriffen werden können, um den Klimawandel und die von ihm verursachten Schäden zu begrenzen".