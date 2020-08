TV-Premiere "Leberkäsjunkie": Wiedersehen mit Ex-"Tatort"-Stars Bezzel und Mattes

Die Krimikomödie "Leberkäsjunkie" (2019) von Regisseur Ed Herzog (54) wird ziemlich genau ein Jahr nach dem Kinostart am Montagabend (3. August, 20:15 Uhr, das Erste) erstmals im Fernsehen gezeigt. Die Zuschauer erleben in der sechsten Verfilmung eines Bestsellerkrimis von Autorin Rita Falk (56, "Guglhupfgeschwader"), was es für eingefleischte Fleischfans bedeutet, wenn Schmalhans plötzlich Küchenmeister wird und nur mehr cholesterinarme Speisen serviert. Es geht aber auch um die Liebe in all ihren leidenschaftlichen und dramatischen Facetten. Und natürlich gibt es eine Leiche...