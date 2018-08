TV-Premiere für den letzten Teil Tara Reid: Von "Sharknado" zurück zu "American Pie"?

In den Filmen gibt es viele Cameo-Auftritte. Welcher Promi hat Sie am meisten überrascht?

Tara Reid: Vor allem Kelly Osbourne. Sie war großartig. Ich finde, sie ist eine fantastische Schauspielerin. Ihr Text saß, sie wusste über alles Bescheid. Sie war wirklich glaubwürdig und gut.

Gibt es eine aktuelle Filmreihe oder Serie, in der Sie gerne einen Cameo-Auftritt hätten?

Tara Reid: Es gibt so viele gute Fernsehserien. Aber im Moment wäre es wohl "Westworld", da gibt es gute Möglichkeiten, einen coolen Cameo zu machen.

Jetzt, wo Ihre Hai-Karriere zu Ende geht, was kommt als nächstes?

Tara Reid: Eine ganze Menge! Mit mir kommen mehrere Filme heraus, Komödien, Tragödien, Dramen, alles was man sich nur denken kann. Im nächsten "Party Bus To Hell" geht es um Kinder, die auf dem Weg zu The Burning Man sind, als der Bus in der Wüste seinen Geist aufgibt und alles schiefgeht, was nur schief gehen könnte. Außerdem spiele ich in "Attraction" mit. In "Art Of The Dead" geht es um geheime Kunstwerke, die verflucht sind. Sobald sie wer bekommt, stirbt jemand in dessen Familie. Es ist ein wirklich guter und verrückter Gruselfilm, mit einem tollen Drehbuch. "Ouija House" handelt vom sogenannten Hexenbrett Ouija. Der ist definitiv auch gruselig. Einen weiteren Film drehe ich gerade. Ich habe also viel zu tun und es ist wirklich großartig.

Viele Fans kennen Sie seit "American Pie". Seitdem ist kein anderer Teeniefilm so erfolgreich gewesen. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund dafür? Und würden Sie noch einen "American Pie"-Film drehen?

Tara Reid: Zu 100 Prozent würde ich einen weiteren "American Pie"-Film drehen. Das sind Kultfilme und wir konnten uns damals damit identifizieren, da wir alle in dem Alter waren. Ich glaube, jeder konnte sich in einer Figur in diesem Film wiederfinden. Es gab nicht viele Filme, die so viele verschiedene Persönlichkeiten porträtiert haben und ich denke, das ist der Grund, warum sie so erfolgreich waren. Diese Unbeholfenheit, die ersten Dates und die ganze Verrücktheit dieses Films - das ist echt. Und er trifft mitten ins Herz. Ich denke, wenn man mit dem Herzen dabei ist, macht das den Unterschied.