TV-Kritik zum Weimar-Tatort "Die robuste Roswita": Von der Königin der Klos zur Kloßkönigin

Das Opfer, der Kloßoligarch Christoph Hassenzahl, fand sein Ende also erst im Schockfroster, dann im Schredder und anschließend in Form von Granulat auf dem Boden eines Pappkartons. Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, ein Spürhund mit Interesse für das vermeintliche Katzenstreu - und die Kommissare Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) sind mitten drin im Universum einer hygienisch nicht ganz einwandfreien Kloßfabrik, in dem es sich ab sofort auf allen, aber auch wirklich allen erzählerischen Ebenen um die goldgelbe Kartoffelspezialität dreht.