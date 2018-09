Tatort: Tiere der Großstadt - symphonische Bilder, schriftliche Dialoge

Gleich zwei völlig voneinander unabhängige Morde ergeben sich aus diesen Milieus. Und man fragt sich, was das Ganze im Drehbuch von Beate Lanmaak zusammenhält. Es ist ein intellektuelles, originelles Konstrukt mit dem größtmöglichen Gegensatz! Denn lange scheint es, als ob "Schuldunfähige" die zwei "Morde" begangen haben: ein Tier - Wildschweinplage!– und der Roboter eines vollautomatischen Kaffeautomaten-Kiosks. Und so ist dieser Berlin-"Tatort" aus dem Gegensatz Natur und Technik aufgebaut: inklusiv zivilisationskrankem, esoterischem Naturfanatismus (in Form von Stefanie Stappenbeck einer dauerzeltenden Naturbloggerin) einerseits und alexa-artiger Wohnungscomputerisierung (in Kommissar Karows Einsamkeitswohnung) andererseits.