So auch im Dortmunder Tatort: Hier soll die letzte Zeche in einen Freizeitpark überführt werden. Die arbeitslosen Bergleute haben noch mehr Probleme, viele Häuser wegen sind Bergschäden unbewohnbar, doch die Bergbaugesellschaft will sie nur mit lausigen Entschädigungszahlungen abspeisen. Ralle (Thomas Lawinky) und Kropp (Andreas Döhler) fluchen in der Zechenkneipe oder im tristen Wohnwagen vor sich hin, zwischen Pils, BVB-Wimpeln und allgemeiner Tristesse. Und aus lauter Zorn wollen sie, was man den beiden nicht so recht abnimmt, ein altes Stahlwerk in die Luft sprengen.