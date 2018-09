Lange ist es her, dass Millionen Fans Abschied von Carrie, Samantha, Charlotte und Miranda nehmen mussten. 2004 flimmerte die letzte Folge von "Sex and the City" über die Fernsehbildschirme. Nach den beiden Filmen war dann endgültig Schluss. Jetzt, 14 Jahre nach Ausstrahlung des Serienfinales, zeigt das Bayerische Fernsehen eine neue Mini-Serie. Die ist "ein bisschen wie 'Sex and the City' - allerdings nicht in New York, sondern in München", verspricht der Münchner Sender.