Was war der vorangegangene Wiener "Tatort: Her mit der Marie“ für eine Wucht gewesen! Bilder, wie aus einem Road-Movie, ein Ermittlerduo in Höchstform und überall starke Typen mit Charakter (lesen Sie hier: AZ-Kritik "Her mit der Marie" - Eine Dramakrimödie). Und diesmal? Hat Regisseur und Autor Thomas Roth mit einem realen Fall als Aufhänger eine richtig gute Idee gehabt. Karl Lütgendorf gab es wirklich. Der altadelige Offizier war von 1971 bis 1977 Verteidigungsminister, trat wegen des Verdachts illegaler Waffengeschäfte zurück, starb 1981 unter bis heute ungeklärten Umständen. Und genau in dieses Stück österreichischer Polit- und Kriminalhistorie zieht es Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) hinein, als das Ermittlerduo zu einem Sondereinsatz gerufen wird. Sie sollen den Tod der Journalistin Sylvie Wolter (Susanne Gschwendtner) aufklären, die im Fall Lütgendorf recherchiert hat.